"Играть на рояле опасно? " - Гагарина с сыном перед выступлением в Кремле надели каски

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Полина Гагарина ввела подписчиков в недоумение своим постом в Инстаграм.

Артистка выложила фотографию с сыном, на которой они сидят за роялем в касках.

" С сыном сегодня выступаем в Кремле. Горжусь и люблю! ", - подписала снимок Гагарина. Поклонники оставили под постом множество восхищенных отзывов о прошедшем концерте в Кремле, однако многие не поняли, зачем мать и сын надели каски.

"Прямо как с днем строителя получилось" , "А играть на рояле так опасно?)", "А каски от чего? ", - задаются вопросом фолловеры. -0-