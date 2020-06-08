Игривые тигрята "достали" маму - видео

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На видео тигрица Фрида отдыхает, лежа на траве, а детеныши всячески ей мешают.

Сначала два маленьких тигренка залезли к маме на спину, чуть позже к ним присоединились еще двое. Самый активный пытался укусить ее за ухо, поймать за хвост. Хищница сперва очень долго терпела проказы своих детенышей, но в конце концов ей пришлось рыкнуть на самого активного "хулигана", чтобы усмирить его.

Подписчикам канала очень понравилось это видео. Оно набрало сотни тысяч просмотров. Многие восторженно комментировали: "Вот это настоящая мама! Сколько у нее терпения!", "Это сколько же можно терпеть от деток! Умница!", "Полосатое семейство! Полосатое счастье!", "Какие чудесные малыши", "Одно удовольствие наблюдать за малышами!", "Банда полосатая", "Мама и детки - чудо".-0-