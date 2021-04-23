Игрок Достоевский и изменчивые муравьи: лучшее на БЕЛТА + за неделю

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особенности изменений мозга у индийских прыгающих муравьев, необычные пристрастия классика русской литературы, магазинные коты, правила ухода за белой обувью и несколько рецептов салатов с морковью. О чем писала БЕЛТА + на уходящей неделе.

Представители одного из видов муравьев могут менять размер своего мозга

Ученые обнаружили любопытный эффект у индийских прыгающих муравьев. Когда в колонии умирает королева, некоторые особи этого вида претерпевают изменения – у них уменьшается мозг и увеличиваются репродуктивные органы. Особенности вида описаны в исследовании, опубликованном на портале трудов Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе.

Необычный Достоевский: игрок, любивший горячий чай

В истории мировой литературы не было другого творца, перенесшего столько невзгод. Ему пришлось стоять несколько часов на Семеновском плацу, ожидая исполнения смертного приговора, провести четыре года на каторге и похоронить сгоревшую от чахотки жену. Все эти беды, естественно, нашли отражение на страницах бессмертных "Униженных и оскорбленных", "Идиота", "Преступления и наказания", "Братьев Карамазовых".

В рамках проекта "Необычный писатель" говорим о Федоре Михайловиче Достоевском, а также о его очень непростом характере и, мягко говоря, необычных пристрастиях.

Как ухаживать за белыми кедами и кроссовками

Белые кроссовки или кеды, особенно если они выполнены из замши или сетчатой ткани, довольно сложны в уходе. Рассказываем, как сохранить внешний вид такой обуви без химчисток.

Пушистый персонал в магазинах

Во многих частных магазинчиках Европы и США живут коты и кошки, причем не как милые питомцы, а вполне себе как полноценный персонал – они борются с грызунами. Американец Роб Хитт запустил проект в соцсетях под названием Bodega Cats, где собирает снимки животных "на рабочем месте".

Бюджетные рецепты салатов с морковью. Пополняем запасы витамина А!

Морковь улучшает зрение, богата антиоксидантами, способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет и делает наши кости крепкими. А еще это очень вкусный и доступный ингредиент для салатов.

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