Игры с судьбой: девушка голыми руками поймала опасную кобру (Видео)

Фото WallHere

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятные кадры недавно появились в Facebook, которые мигом привлекли внимание огромного числа пользователей. На запись попали настоящие игры с судьбой, ведь девушка решила голыми руками поймала опасную кобру. Несколько человек в старом здании обнаружили ядовитую змею, а одна девушка решила испытать свою выдержку. Героиня ролика попыталась голыми руками поймать кобру. Сначала она использовала палку, но это оказалось пустой затеей, поэтому одним ловким движением женщина схватила животное. После она вынесла змею на улицу и отпустила, однако рептилия поспешила вернуться в здание. Тогда девушка вновь поиграла с судьбой и схватила местного ядовитого обитателя и поместила ее в мешок. Все обошлось, а вот пользователи оказались впечатлены кадрами. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков и просмотров. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!