Игры веселого щенка с волнами умилили и рассмешили юзеров сети (Видео)

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube владелец милого пса по кличке Таппер поделился очень забавным роликом.

Мужчина впервые выбрался на пляж со своим годовалым щенком, которого спасли с улицы. В возрасте трех месяцев питомца обнаружили волонтеры. На его теле было множество шрамов, а вместо ошейника на собаке была колючая проволока.

Мужчина забрал пса и сразу понял, что малыш не так прост. Таппер очень дружелюбный и всегда ищет приключения с развлечениями. Вот и первая поездка на пляж не стала исключением. Как только собака подошла к берегу, то сразу начала кусать и лаять на волны.

Позже песик уже стал подгадывать момент, отчего ролик еще больше рассмешил юзеров. Неудивительно, что милые кадры, где щенок играет с волнами, посмотрели огромное число раз. -0-