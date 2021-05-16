ИИ сделал реалистичные фото знаменитых исторических политиков, если бы те жили сегодня

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек хоть раз задумывался о том, как бы выглядел наш мир, если бы знаменитые исторические личности жили в современности.

Один из юзеров сети решил воплотить свою идею и для этого использовал искусственный интеллект. Он показал ИИ фотографии знаменитых исторических политиков, а алгоритм сделал их реалистичные фото, если бы те жили сегодня.

Лучшие работы опубликовали на сайте Bored Panda и это выглядит очень необычно. Особенно, если учесть, что никто не привык видеть Наполеона или Цезаря в таком виде. -0-

Наполеон Бонапарт

Бенджамин Франклин

Юлий Цезарь

Эндрю Джексон

Мао Цзэдун

Уинстон Черчилль

Авраам Линкольн

Фото Bored Panda