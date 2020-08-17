Иллюзия с котом Шредингера вызвала массу споров в сети

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в соцсетях появилось фото, которое за считанные часы стало вирусным. Все дело в том, что люди не могут понять: кот в коробке или нет.

Пользователь поделился фотографией, где наглядно продемонстрировал знаменитый эксперимент Шредингера. В кадре запечатлена пустая коробка рядом со стеклянной дверью, но если перевести взгляд на отражение, то в коробке уже сидит кот.

Фото Reddit

Юзеры сети не смогли понять, где же на самом деле кот и принялись бурно обсуждать снимок. Многие оказались не очень рады такому развитию событий, однако другие, напротив, восхитились увиденным и отметили, что этот кадр позволяет в прямом смысле слова посмотреть на кота Шредингера.

Впрочем, разгадка оказалась простой, однако снимок вызвал массу споров в сети. Кот просто сидит за стеклянной дверью, из-за чего создается такая иллюзия. Нашлись и те, кто сразу разгадал задачку, но решил пошутить в комментариях: "Нет, это одна и та же коробка, но в одной есть кошка из другого измерения, а в другой нет". -0-