Под музыку на Марс! Илон Макс записал электронную песню - трек внутри

Илон Маск. Фото Reuters
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск стал музыкантом.
Свой дебютный трек он разместил в сети. Композиция называется Don't Doubt ur Vibe и выполнена в жанре танцевальной музыки.
Пользователи сети оказались в восторге от трека. Они оставили множество комментариев и уже просят целый альбом. Сам Илон Маск показал работу на композицией в своем Twitter, разместив несколько снимков со студии звукозаписи.
Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020
В первой части песни звучит фраза Don't doubt your vibe ("Не сомневайся в своих эмоциях"), а в заключительной - Because it's true ("Потому что это правда"). -0-