Под музыку на Марс! Илон Макс записал электронную песню - трек внутри

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск стал музыкантом.

Свой дебютный трек он разместил в сети. Композиция называется Don't Doubt ur Vibe и выполнена в жанре танцевальной музыки.

Пользователи сети оказались в восторге от трека. Они оставили множество комментариев и уже просят целый альбом. Сам Илон Маск показал работу на композицией в своем Twitter, разместив несколько снимков со студии звукозаписи.

В первой части песни звучит фраза Don't doubt your vibe ("Не сомневайся в своих эмоциях"), а в заключительной - Because it's true ("Потому что это правда"). -0-