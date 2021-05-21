Илон Маск анонсировал строительство завода Tesla в России

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что производство его электрокаров в скором времени может появиться в России и других странах СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Миллиардер считает, что нужно смотреть шире и Tesla не стоит останавливаться на заводах только в Шанхае, Берлине, Техасе и Калифорнии. Илон Маск заявил, что компания потенциально рассматривает России.

Бизнесмен также не исключает возможности, что производства электрических автомобилей могут быть созданы в Казахстане и других странах СНГ. -0-