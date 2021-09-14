Илон Маск, как и обещал, завел собачку породы сиба-ину и представил первое фото щенка

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый бизнесмен Илон Маск в марте нынешнего года признался, что обожает песиков породы сиба-ину и хотел бы себе завести такого.

Глава Tesla поставил в тупик многих юзеров, ведь они не поняли, что именно имел ввиду бизнесмен. Одни посчитали, что таким способом Илон Маск решил прорекламировать новую криптовалюту, а другие, напротив, были уверены, что владелец SpaceX просто решил завести нового питомца. Вторые были правы, ведь недавно в Twitter Илон Маск опубликовал фото щенка сибу-ину, которого назвали Флоки.

Причем, в какой-то степени и первые юзеры оказались близки к правде, ведь после публикации снимка щенка в соцсети курс криптовалюты Shiba Floki за три часа вырос на 1300%. Правда, вскоре цена упала на 70%, но продолжает рост. -0-