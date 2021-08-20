Илон Маск намерен к 2022 году создать человекоподобного робота с ИИ

Грядущая разработка компании получила название Tesla Bot, а первый прототип обещают представить уже в 2022 году. Как сообщил журналистам Илон Маск, будущий робот будет ростом 172 сантиметра, а его вес составит около 56 килограмм. На голове вместо лица у машины будет экран для отображения информации, а передвигаться разработка сможет с помощью 40 сервоприводов в руках и ногах.











Основатель Tesla считает, что их человекоподобный робот с ИИ будет полезен в быту, а также на опасных производствах и в деле освоения космоса. -0-





Фото Tesla



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