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01 мая 2020, 23:57

Илон Маск намерен продать почти все свое имущество

Фото Globallookpress
Фото Globallookpress

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илон Маск намерен распродать почти все свое имущество. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома", - объявил он. Никаких подробностей и причин своего поступка предприниматель не объясняет.

Маск также написал, что считает слишком высокой стоимость акций его компании. Котировки ценных бумаг Tesla 1 мая снизились на $71,81 (9,18%) и составляют $710,07.

Согласно опубликованному 23 апреля докладу американской неправительственной организации Institute for Policy Studies, с 1 января 2020 года по 10 апреля 2020 года глава компаний Tesla и SpaceX стал богаче на $5 млрд. Одна из причин этого - выпуск Tesla аппаратов ИВЛ.

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает $39,7 млрд. Он занимает 22-е место в списке самых богатых людей мира. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.-0-

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