Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке миллиардеров

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, сообщает ТАСС.

Состояние американского предпринимателя в последнее время увечилось на $7,2 млрд, примерно до $128 млрд. Случилось это в результате роста курса акций Tesla на фондовых торгах. Сейчас Илон Маск в списке самых богатых людей мира опережает основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и уступает только главе компании Amazon Джеффу Безосу.

Согласно подсчетам Bloomberg, за последние 12 месяцев состояние Илона Маска выросло примерно на $100 млрд. Как отмечает агентство, никто из 500 богатейших людей мира не умножил свой капитал так быстро за указанный период.-0-