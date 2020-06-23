Илон Маск показал очень милое видео со своим маленьким сыном

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятно милыми кадрами с участием основателя Space X и его маленького сына поделилась Мэй Маск в Twitter.

На кадрах можно увидеть, как Маск разговаривает со своим новорожденным сыном X Æ A-12. Ролик растрогал и растопил сердца даже самых черствых пользователей сети. Илон Маск держит малыша на руках и разговаривает с ним: "Тебе знаком мой голос? Это твой папа говорит". В ответ ребенок только агукает и мило улыбается, что не оставило шансов юзеров. В заключении Маск говорит: "Привет малыш. Мой малыш Х".

В Twitter умилились увиденным, а также предложили сделать новый мем "Это папа говорит". Разумеется, трогательные кары вызвали огромный отклик, а пользователи оставили множество самых разнообразных комментариев. -0-