Компания Tesla представила электрический грузовик Tesla Cybertruck

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 21 ноября представил миру свой новый электрический грузовик Cybertruck. Запись презентации была опубликована на YouTube.

Автомобиль получил футуристический дизайн с прямыми линями кузова. Проект похож на транспорт из компьютерных игр, однако впечатляет своими техническими характеристиками.

Компания Tesla выпустит три версии грузовика: с одним электромотором и задним приводом, двумя электромоторами и полным приводом, а также Cybertruck с тремя электромоторами.

Мощность всех версий автомобиля пока неизвестна, однако запас хода составит от 415 до 800 километров. Помимо всего прочего, компания Илона Маска решила отказаться от традиционного металла для кузова и использовала особо прочную нержавеющую сталь, которая может выдержать удар кувалдой и остановить пули 9 мм.

Отмечается, что до 100 километров в час грузовик разгоняется за менее чем три секунды. Это доказали испытания на треке, где Tesla Cybertruck разделался с суперкаром Porsche 911.

Цена на новый автомобиль Илона Маска стартует от $40 и заканчивается на $70 тысячах. Пользователи сети после презентации стали шутить и заметили, что Tesla построила самый дорогой гроб на колесах в мире. -0-