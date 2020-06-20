Илон Маск продал дом за $29 млн

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск продал один из своих домов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), за $29 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что Маск купил этот особняк в 2012 году у одного из основателей хедж-фонда Canyon Capital Митчела Джулиса за $17 млн.

Как уточнила газета, в этом же районе Лос-Анджелеса расположены еще пять объектов недвижимости Илона Маска.

По последним оценкам Forbes, состояние Маска оценивается в $42,4 млрд. Он занимает 31-е место в списке богатейших людей мира.-0-