Илон Маск рассказал о пополнении в семье

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал родителем в шестой раз. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Сначала подписчики и владельцы электрокаров от Иона Маска поинтересовались у него о состоянии беременной подруги. Позже бизнесмен поделился в сети информацией, что его возлюбленная и ребенок чувствуют себя хорошо, чем несказанно обрадовал фолловеров.

Матерью шестого ребенка Илона Маска стала канадская певица Клэр Буше, с которой они в отношениях последние два года. Другие пять детей основателю компаний Tesla и SpaceX подарила его бывшая супруга Джастин Маск.