Илон Маск рассказал правду и "признался", что является древним вампиром

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал откровенное заявление.

В Twitter миллиардер разбил в пух и прах теорию заговора вокруг его личности. Многие юзеры сети считают, что Маск является путешественником во времени. Правда, последний его твит опроверг эту теорию.

Многие уверены, что на снимке 1914 года запечатлен Илон Маск и одна из пользовательнец Twitter попыталась уточнить эту информацию у бизнесмена в сети. "Почему вы были в Канаде в 1914 году, почему вас звали Рэймонд Коллишоу и почему вы были профессиональным летчиком-истребителем?" - написала девушка в социальной сети.

Full disclosure, I'm actually a 3000 year old vampire. It's such a trial assuming all these false identities over the centuries! — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2020

Илон Маск ответил ей, что она сильно заблуждается. Бизнесмен "признался" и повеселил многих. "Вскрываю все карты, на самом деле я 3000-летний вампир. Принимать на себя все эти поддельные личности на протяжении веков - настоящее испытание!" - написал в Twiiter основатель компании Tesla.

Пользователи оценили ответ Илона Маска и посмеялись над твитом или это не шутка? -0-