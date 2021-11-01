Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше $300 млрд

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский предприниматель Илон Маск сегодня стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, сообщает ТАСС.

Бизнесмен побил новый рекорд из-за взлета акций созданной им компании по производству электромобилей Tesla. Ее ценные бумаги дорожают уже свыше недели после объявления о сделке с компанией по прокату автомобилей Hertz, которая заказала в фирме 100 тыс. машин. Только за сегодня благодаря росту акций Tesla Илон Маск стал богаче на $10,2 млрд.

Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году, штаб-квартира фирмы находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Первоначально компания специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.-0-