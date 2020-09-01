Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илон Маск занял третье место в списке самых обеспеченных людей мира, обогнав по этому показателю основателя компании Facebook Марка Цукерберга, сообщило агентство Bloomberg.

По оценкам экспертов агентства, 31 августа состояние основателя компаний Tesla и SpaceX превысило $111,3 млрд. Маск стал богаче основателя Facebook, который, по подсчетам Bloomberg, располагает активами на сумму $110,5 млрд.

Вторую позицию занимает основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс со $125 млрд, а первое место удерживает основатель крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние Bloomberg оценивает в $200 млрд.

Bloomberg подчеркивает, что основным фактором роста состояния Маска стало резкое подорожание акций Tesla.-0-