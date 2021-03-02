Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии издания Hurun

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель компаний Tesla и SpaceX возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes). Об этом со ссылкой на доклад, опубликованный на портале издания, сообщает ТАСС.

Состояние Илона Маска за год выросло на $151 млрд и достигло $197 млрд. Основной доход предприниматель получил за счет компании Tesla, в которой он владеет 21% акций.

На втором месте в рейтинге разместился основатель и глава компании Amazon Джефф Безос ($189 млрд). Третью строчку занял Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Его состояние авторы исследования оценивают в $114 млрд.

Впервые в топ-10 глобального рейтинга Hurun вошел китайский миллиардер. Им оказался владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu 67-летний Чжун Шаньшань. Состояние в $85 млрд позволило ему занять седьмую строчку.-0-