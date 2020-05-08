Илон Маск впервые правильно произнес имя своего сына

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, как правильно произносится имя его новорожденного ребенка. Об этом он сообщил в подкасте Джо Рогана на YouTube.

Ведущий попросил Маска произнести имя ребенка, ведь в сети так никто и не смог понять, как правильно говорить - X Æ A-12. Со слов основателя Tesla, имя ребенка произносится как "Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск". Он пояснил, что "Архангел" - это название проекта высотного самолета-разведчика Lockheed A-12.

Ранее стало известно, что Маск со своей подругой певицей Граймс стали родителями мальчика. Они назвали сына X Æ A-12, что поставило в тупик пользователей сети, ведь никто так и не смог понять, как правильно произносить это имя. -0-