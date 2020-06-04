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04 июня 2020, 23:28

Имя победителя Международной Букеровской премии назовут 26 августа

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имя обладателя Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize) в области литературы на английском языке обнародуют 26 августа. Об этом решении сообщил 4 июня Фонд Букеровской премии, передает ТАСС.

"Имя победивших писателя и переводчика будет названо на виртуальной церемонии 26 августа", - цитирует ТАСС сообщение фонда. Первоначально церемония вручения премии была запланирована на 19 мая. Однако в Фонде посчитали, что в условиях пандемии, вызванной коронавирусом, не все читатели имеют возможность ознакомиться с произведениями, попавшими в "короткий список".

"Короткий список" премии был обнародован 2 апреля. В него вошли произведения писателей из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии.

В числе претендентов на премию - всего один мужчина. Это Даниэль Кельман из Германии с произведением "Тиль" (Tyll).

Остальные претендентки - женщины. В "короткий список" вошла японская писательница Йоко Огава, которая на родине стала обладательницей всех национальных литературных наград. Жюри выделило ее роман "Полиция памяти" (The Memory Police). В числе финалистов также писательница из Ирана Шокуфе Азар с романом "Просвещение сливового дерева" (The Enlightenment of The Greengage Tree), литератор из Аргентины Габриела Камара ("Приключения китайского железа" - The Adventures of China Iron), автор из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд ("Вечерний дискомфорт" - The Discomfort of Evening) и мексиканка Фернанда Мельхор ("Пора ураганов" - Hurricane Season).

Букеровская премия основана в 1969 году и ежегодно присуждается писателям стран бывшего Британского Содружества. Международная Букеровская премия учреждена в 2004 году и до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь правила изменились – ее присуждают ежегодно. Победителем может стать автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии - $63 тыс., он будет разделен между писателем и переводчиком. Все писатели и переводчики, включенные в "короткий список", получат по 1 тыс. фунтов стерлингов каждый.-0-

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