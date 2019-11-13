Имя самого сексуального мужчины в мире 2019 года назвали в США

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг самых сексуальных и привлекательных мужчин в мире составляется ежегодно журналом People .

Издание посчитало, что титула самого сексуального мужчины в мире 2019 года достоин американский актер и музыкант Джон Ленджер.

40-летняя звезда имеет в своей копилке множество разнообразных наград, в том числе "Грэмми", "Эмми" и "Оскар". В этом году ему удалось скинуть с вершины Идриса Эльбу, который завоевал титул самого сексуального мужчины в мире в прошлом году.

Джон Ленджер был польщен таким решением, однако рассказал, что немного испугался: теперь к нему будет приковано пристальное внимание и артист должен постараться, чтобы соответствовать. -0-