Индиец 40 лет не мыл голову и отрастил волосы до пола

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель индийского штат Бихар 40 лет не мыл и не стриг волосы, сообщает Daily Mail .

По его словам, ему запретил это делать бог, который приходит к нему во сне, Мужчина также рассказал, что 40 лет назад его волосы сбились в один дред.

Теперь, выходя на улицу, 63-летний Сакал Дев Тудду складывает дред на макушке и покрывает белой тканью, чтобы волосы не касалась пола.

Индиец живет с женой, тремя сыновьями, тремя дочерьми и семью внуками. 31 год он работает в департаменте лесного хозяйства и помогает местным жителям лечить бесплодие.

Люди приезжают с разных концов страны, чтобы встретиться и сфотографироваться со старцем.-0-