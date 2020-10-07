Ингеборга Дапкунайте очаровала сеть романтичным образом

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ингеборга Дапкунайте порадовала фанатов в Instagram новым снимком, который фанаты сочли романтичным, а саму актрису - утонченной.

Она позирует, сидя в кафе. Ингеборга одета в белоснежную кофту, у нее немного оголено плечо. При этом она широко улыбается и собирается выпить кофе.

Фолловерам такой образ очень понравился. Они не поскупились на комплименты: одна женщина даже написала, что хотела бы быть такой же красивой, как ее любимая актриса.-0-