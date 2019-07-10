Инкассаторы потеряли миллионы долларов на трассе в США

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычайная удача настигла водителей одной из дорог в Атланте, когда из машины инкассаторов вывалились миллионы долларов, сообщает
В интернете появилось видео, как на одной из самых загруженных трасс в городе остановилось движение. Причиной всему стали деньги, которые выпали из проезжающей машины инкассаторов.
Сначала автолюбители подумали, что это просто бумага, но приглядевшись осознали - на дороге лежат купюры. Движение на трассе остановилось, а водители бросили свои машины, чтобы собрать легкие деньги.
Видео сняли очевидцы и оно быстро набрало популярность в Reddit. Разумеется, пользователи стали шутить о происходящем: "Так приятно видеть, как общество сплотилось, чтобы очистить город от мусора! Многие бы просто прошли мимо!" - делится своим мнением один из пользователей соцсетей. -0-
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