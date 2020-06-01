Иностранные юзеры озадачены экстремальным маникюром из России - видео

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из российских маникюрных салонов поделился в Instagram роликом, на котором запечатлена его новая работа. После увиденного иностранные юзеры сети испытали неоднозначные эмоции, пишет Daily Mail.

Креативные мастера сделали шашлычный маникюр. На одной руке модели красуются шампуры с "мясом", а на другой сделали мангал. Для пущего эффекта даже развели настоящий огонь.

Пользователи сети оценили необычный маникюр по-разному, а иностранные юзеры и вовсе наполнились смешанными чувствами.

Кто-то оказался в восторге от ролика, который посмотрели сотни тысяч раз. Другие, напротив, обрушились с критикой на креативную работу. Впрочем, обсуждение продолжается, а внимание на кадры обратили различные иностранные СМИ.-0-