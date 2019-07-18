Instagram Леди Гаги превратился в русский чат

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Русскоязычные пользователи Instagram атаковали страницу Леди Гаги, превратив последний ее пост в чат.
Так начался своеобразный флешмоб: люди делятся в комментариях рецептами, хитростями из жизни, историями и передают приветы. Началось все из-за слухов о том, что певица начала встречаться с Брэдли Купером, который недавно развелся с российской супермоделью Ириной Шейк. Со словами: "Верни Брэдли в семью!" начался чат.
Сегодня под фото Леди Гаги в Instagram уже более 400 тысяч комментариев. Примечательно, но предыдущие фото артистки не собирали более 20-30 тыс. К слову, пост собрал уже более 1,5 миллиона лайков. -0-
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