Instagram Леди Гаги превратился в русский чат

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Русскоязычные пользователи Instagram атаковали страницу Леди Гаги, превратив последний ее пост в чат.

Так начался своеобразный флешмоб: люди делятся в комментариях рецептами, хитростями из жизни, историями и передают приветы. Началось все из-за слухов о том, что певица начала встречаться с Брэдли Купером, который недавно развелся с российской супермоделью Ириной Шейк. Со словами: "Верни Брэдли в семью!" начался чат.

Сегодня под фото Леди Гаги в Instagram уже более 400 тысяч комментариев. Примечательно, но предыдущие фото артистки не собирали более 20-30 тыс. К слову, пост собрал уже более 1,5 миллиона лайков. -0-