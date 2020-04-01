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01 апреля 2020, 19:30

Instagram наказал Ксению Собчак за пикантные фото

Ксения Собчак. Фото из Instagram
Ксения Собчак. Фото из Instagram

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Ксения Собчак поделилась постом в Instagram, где призналась, что она получила наказание от социальной сети.

По словам телеведущей, Instagram удалил ее совместный снимок с Глюкозой и Яной Расковаловой, сделанный на пляже. На провокационном кадре девушки прикрывают руками грудь друг друга, что не понравилось модераторам Instagram.

Из-за этого снимка Ксении Собчак запретили в социальной сети проводить прямые эфиры, однако это не очень расстроило знаменитость. "Наказал меня блокировкой прямых эфиров (но ничо, мы прорвемся!!! А пока медитируем! Ведь есть и свои плюсы всей этой истории с карантином", - написала Ксения Собчак.

Подписчики Собчак отметили, что фотография была прекрасной, а Глюкоза оставила свой комментарий, который заинтриговал многих: "Мы все повторим в следующей поездке ;) тема не раскрыта".-0-

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