Instagram оказался в восторге, когда увидел фигуру Дженнифер Лопес (Видео)

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно популярная певица Дженнифер Лопес представила в Instagram новый пост и восхитила сеть.

Артистка решила показать свой новый образ и буквально заворожила поклонников. Дженнифер Лопес предстала перед камерой в соблазнительном наряде, который обнажил ее стройную фигуру, а особенно пресс. Именно последняя деталь стала главным предметом обсуждения среди поклонников.

Фанаты Дженнифер Лопес оказались в полном восторге, когда увидели физическую форму 52-летней певицы. Неудивительно, что в комментариях мигом стали появляться хвалебные отзывы, а сами кадры за короткое время посмотрели более полумиллиона раз. -0-