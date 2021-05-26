Instagram раскритиковал новую нелепую прическу Гвен Стефани

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Гвен Стефани поделилась в Instagram новым снимком и вызвала бурную реакцию сети.

Знаменитость решила похвастаться перед многочисленными фолловерами новой прической, однако что-то пошло не так. Певица сделала нелепую челку, оставив локоны, которые выделяют лицо, а на некоторых частях головы и вовсе избавилась от волос. Новый стиль Гвен Стефани вызвал шквал критики от пользователей Instagram, из-за чего под снимком стало появляться множество разнообразных комментариев.

Многие фанаты Гвен Стефани выразили свое недовольство новой прической певицы. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-