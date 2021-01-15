Instagram сходит с ума от красоты этой российской гимнастки

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка Александа Солдатова опубликовала в Instagram новый пост, который пришелся по вкусу юзерам сети.

Девушка представила на суд общественности свое фото из раздевалки в фитнес-клубе. Для селфи Александра Солдатова выбрала обтягивающий черный костюм, который подчеркнул стройную фигуру гимнастки. Впрочем, с ума пользователей свели длинные ноги звезды, которые в комментариях получили особое внимание.

Российская гимнастка Александра Солдатова смогла взбудоражить Instagram, из-за чего ее пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-