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Калейдоскоп
05 марта 2021, 14:00

Instagram в восторге от фигуры Глюкозы в телесном боди (Фото)

Глюкоза. Фото из Instagram
Глюкоза. Фото из Instagram

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза разместила у себя в Instagram-сторис новое фото и заворожила юзеров.

Артистка предстала в пикантном виде, который и привлек внимание фолловеров. Глюкоза показала новое фото в соблазнительном боди. Наряд выгодно подчеркнул природную красоту артистки, а вот телесный цвет образа добавил особой пикантности кадру.

Разумеется, многие не смогли сдержать восхищения и каждый раз под постами Глюкозы в Instagram они выражают свой восторг красотой певицы. -0-

Глюкоза. Фото из Instagram
Глюкоза. Фото из Instagram

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