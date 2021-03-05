Instagram в восторге от фигуры Глюкозы в телесном боди (Фото)

Глюкоза. Фото из Instagram
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза разместила у себя в Instagram-сторис новое фото и заворожила юзеров.
Артистка предстала в пикантном виде, который и привлек внимание фолловеров. Глюкоза показала новое фото в соблазнительном боди. Наряд выгодно подчеркнул природную красоту артистки, а вот телесный цвет образа добавил особой пикантности кадру.
Разумеется, многие не смогли сдержать восхищения и каждый раз под постами Глюкозы в Instagram они выражают свой восторг красотой певицы. -0-
Глюкоза. Фото из Instagram