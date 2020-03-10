Instagram в восторге от сына Полины Гагариной

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина поделилась в Instagram новым постом и произвела фурор среди подписчиков.

Артистка поделилась совместным снимком со своим сыном Андреем. Вместе они отправились на выставку Дали.

Совместная фотография привлекла внимание подписчиков, которые отметили, что на фоне красавчика сына звездная мама похожа на подростка, а кто-то и вовсе пошутил, что рядом с мальчиком его сестра Полина Гагарина. Действительно, звезда выглядит потрясающе.

Поклонники знаменитости не смогли сдержать восхищения и принялись писать восторженные комментарии: "Сынишка совсем взрослый! Мамина гордость!", "Красивый брат", "Сын конечно красавчик". Всего за несколько часов пост собрал десятки тысяч лайков. -0-