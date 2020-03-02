Instagram в восторге от вокальных данных дочери Пелагеи

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Пелагея поделилась на своей странице в Instagram новым роликом и вызвала бурю эмоций у подписчиков.

Артистка разместила видео со своей дочерью, которая на камеру демонстрирует свои вокальные данные и знание английского. Девочка исполняет песню группы Любэ -Конь, а затем вместе с мамой изучает английский.

Поклонники Пелагеи оказались в восторге от видео. Они отметили, что у малышки невероятные вокальные данные, а сама она выглядит очень мило. "Голосище", "Такая харизматичная красотка", "Какая прелестная", - написали фолловеры звезды.

Ролик за несколько часов посмотрели более ста тысяч раз, а восторженные комментарии, которых уже набралось огромное число, продолжают поступать в адрес дочери Пелагеи. -0-