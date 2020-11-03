Instagram восхищен нежным фото Кристины Асмус

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, который привел в восторг юзеров сети.

Девушка сообщила своим многочисленным фолловерам, что вернулась в Москву и опубликовала нежное фото. Разумеется, поклонники не прошли мимо кадра и восхитились красотой Асмус. Актриса сделала нежно селфи, запечатлев себя дома. Для съемки она выбрала неброский макияж и белый топ.

Неудивительно, что фолловеры оставили под записью множество восхищенных отзывов, а сам пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-