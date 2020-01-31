Instagram высмеял нелепый наряд Марии Кожевниковой

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мария Кожевникова попала под прицел модным критиков Instagram. Ее фото в розовом платье вызвало шквал критики.

Она засветилась в нежно-розовом платье странного кроя: с большими воланами на плечах, вырезом и бантом. Фолловеры посчитали этот наряд безвкусным. Они вообще не поняли, как можно было надеть столь нелепое платье.

Кстати, недавно наряд Алсу тоже попал под раздачу. Ее заподозрили в беременности из-за неудачного выбора наряда и позы для съемки.

Зато концертный костюм Любови Успенской понравился большинству подписчиков. Они нашли его стильным и современным.-0-