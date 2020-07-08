Интеллигентный кролик завтракает в наряде и на задних лапах - видео

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часто звери ведут себя настолько воспитано, что это вызывает восторг. На видео в Youtube кролик-великан завтракает морковкой, причем делает он это очень культурно.

Хозяйка приучила своего питомца есть с рук, не касаясь угощения лапами. Более того, животное трапезничает в красивом наряде, который придает ему интеллигентный вид.

Пользователи сети были восхищены поведением животного и прокомментировали: "Какой замечательный кролик! Так культурно кушает! Намного аккуратнее, чем некоторые люди!".-0-