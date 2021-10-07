Интернет - сила! Одинокий мальчик получил в свой день рождения более 56 тысяч поздравлений

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительная история, которая восстанавливает веру в человечество, произошла с мальчиком из Великобритании. Об этом сообщает CBS News.

Ребенок по имени Дэниел Харрисон страдает от расстройства аутистического спектра. 15-летний школьник всегда предпочитал проводить время в одиночестве и играть самостоятельно, но недавно он обратился к папе с пожеланием. Мальчик захотел найти друзей, что очень потрясло его родителей. Отец решил воплотить мечту малыша и использовал силу интернета.

В Twitter британец написал пост, где и поделился подробностями истории. Мужчина попросил пользователей сделать репосты его записи и поздравить мальчика с днем рождения. После этого вера в человечество была восстановлена, ведь за несколько часов пост стал вирусным и набрал десятки тысяч лайков, а комментариев еще больше.

В итоге, одинокого мальчика в его день рождения поздравили более 56 тысяч человек. Причем, присоединились к этому и многие звезды кино. В частности, 15-летнего Дэниела Харрисона поздравил актер Рассел Кроу, актриса Шэрон Стоун и Марк Хэмилл, который исполнил на экране роль Люка Скайуокера. Неудивительно, что случай восхитил огромное число людей, которые решили тоже присоединиться к поздравлениям. Теперь мальчик может с уверенностью говорить, что у него тысячи друзей. -0-