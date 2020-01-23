Интервью на улице со стариком стало вирусным, когда мужчина назвал свой возраст

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Репортер из Англии вышел на улицу города Ньюпорт, чтобы провести опрос, однако он даже не подозревал, чем это может обернуться, сообщает телеканал ITV.

Журналист Роб Осборн встретил мужчину и решил у него поинтересоваться, что тот помнит о городе и что в нем изменилось. Но репортер оказался в шоке, когда услышал ответ пожилого мужчины.

Прохожим оказался Оуэн Филер, который в самом начале интервью сообщил, что ему 100 лет. Журналист не сразу поверил пожилому человеку, однако позже выяснилось, что пенсионер родился 19 октября 1919 года.

"Ask my mother, she was there at the time!"



As @robosborneitv was filming in Newport today, he met army veteran Owen - and was astonished to hear how old he said he was!pic.twitter.com/V8ZURw7Guj — ITV Wales News (@ITVWales) January 16, 2020

Журналист, а после и пользователи сети, не поверили, ведь мужчина выглядит гораздо моложе своего возраста. По всей видимости, Оуэу Филеру не впервой сталкиваться с такой реакцией. Он пошутил: "Конечно, вы не верите. И никогда не поверите. Я родился 19 октября 1919 года, и я не лгу. Спросите у моего доктора. Спросите мою мать - она присутствовала на моем рождении".

Пользователи сети оказались в шоке и в восторге от увиденного. Многие отметили, что пожилой мужчина для своего возраста выглядит великолепно, а также активно и ясно мыслит.-0-