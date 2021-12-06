Интервью с хоккеистом превратилось в забавный мем – кадры невозможно смотреть без улыбки! (Видео)

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился небольшой отрывок интервью с хоккеистом Максимом Гончаровым, который через несколько дней стал звездой сети.

Журналист перед одним из матчей в Дубае решил взять у спортсмена небольшое интервью, которое от души повеселило юзеров. Судя по кадрам, спортсмен и интервьюер особо не напрягались и общались как старые знакомые, что только добавило юмора кадрам.

Сложно выделить какие-то отдельные моменты интервью, ведь тут каждая фраза достойна того, чтобы стать крылатой. Неудивительно, что пользователи сети посмотрели ролик с забавным интервью множество раз, а в комментариях только восторг и похвала в адрес Максима Гончарова. На эти кадры невозможно смотреть без улыбки, поэтому они быстро стали забавным мемом в сети. -0-