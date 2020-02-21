Иосиф Пригожин показал невероятно страстные фото с Валерией

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальный продюсер выложил на своей официальной страничке в instagram фотографии с супругой Валерией.

Певица одела для съемки шикарное обтягивающее платье, подчеркивающее ее безупречные формы. Иосиф Игоревич подписал снимки: "Ну не в архиве же такую красоту прятать?"

Поклонники с восторгом отметили, что пара выглядит просто потрясающе: "Вы так хорошо смотритесь!». А некоторые комментаторы даже советовали: "Держите крепче такую красавицу!!!!" -0-