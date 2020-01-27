IOWA выпустила клип со звездами и запустила флешмоб

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская группа IOWA выпустила новый клип, в котором приняли участие звезды российского шоу-бизнеса.
Теперь музыкальный коллектив расширился и в его состав вошел бас-гитарист, а позже в YouTube появился новый клип на композицию под названием "В танце".
Группа решила бороться со стеснением и запустила флешмоб, который призывает танцевать и не думать о движениях. В Instagram уже начали появляться ролики с хэштегом #ЖиЧвтанце. Первыми участниками стали Филипп Киркоров, Александр Гудков, Екатерина Варнава, Ляйсан Утяшева, Егор Дружинин, Михаил Галустян и другие.
Группа также намерена первого марта выпустить большое видео, в котором соберет все ролики, размещенные пользователями социальной сети. Лучшие танцы под хэштегом #ЖиЧвтанце появятся в Instagram группы IOWA. -0-