Ирина Дубцова показала, какое блюдо нравится ее сыну - фанаты оценили выбор и захотели есть

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ирина Дубцова на днях опубликовала в Instagram очень вкусное фото: она показала, что приготовила сыну и заодно поделилась рецептом.

Ирина приготовила для сына каре ягненка на гриле. Девушка призналась, что этот способ приготовления пищи очень хорош: минимум масла, максимум вкуса. Дубцова поделилась подробным рецептом, чтобы при желании фолловеры могли воспользоваться рецептом для вкусного обеда или ужина.

Фанаты оценили кулинарные способности звезды и вкус ее сына - они пообещали приготовить каре ягненка и отписаться, что из этого получилось.-0-