Ирина Круг приковала внимание подписчиков новым фото

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ирина Круг поделилась в Instagram новым снимком и оставила поклонников без дара речи.

Артистка запечатлена на фото в образе роковой женщины. В кадре звезда позирует в черном дизайнерском комбинезоне с вырезом. Костюм украшен черными перьями, а дополнила образ Ирина Круг черными туфлями и чулками в сетку.

Внешний вид певицы впечатлил пользователей Instagram, однако больше всего внимания привлек ее загадочный взгляд и легкая улыбка. Фанаты Ирины Круг не смогли сдержаться и оставили под постом сотни восторженных комментариев. -0-