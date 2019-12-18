Ирина Шейк кардинально сменила имидж и приятно удивила пользователей сети

Ирина Шейк. Фото из Instagram
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская модель Ирина Шейк изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии и приятно удивила поклонников.
Фотосессия знаменитости для модного глянцевого журнала будоражит фантазию фанатов по всему миру. Ирина Шейк примерила на себя неожиданный образ: модель стала блондинкой с короткой стрижкой. Необычный образ впечатлил фанатов звезды.
Кроме этого, в сети появились еще несколько фото с этой фотосессии, где Ирина Шейк предстала перед поклонниками в боди и золотом металлическом корсете. Пользователи сети оказались в восторге от новых фото и завалили модель тысячами комплиментов. -0-