Ирина Шейк на показ в Париже пошла в пуховике, но все равно затмила всех своей красотой

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная супермодель Ирина Шейк посетила модное мероприятие в Париже, а фотоотчет представила в Instagram.

Знаменитость отправилась на модный показ в столице Франции, а также не забыла выбрать потрясающий наряд. Модель Ирина Шейк примерила черное длинное платье с декольте, а дополнила образ серьгами и сумочкой с пуховиком. Образ получился впечатляющим и даже в таком видео Ирина Шейк умудрилась затмить всех присутствующих своей красотой.

Подтвердили это и многочисленные фолловеры звезды, которые поспешили в комментариях оставить массу хвалебных комментариев, а сам пост быстро собрал огромное число лайков. -0-