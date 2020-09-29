Ирина Шейк порадовала фолловеров откровенным кадром

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк опубликовала в Instagram новый пост, который заставил поклонников дышать чаще.

Знаменитость представила на суд общественности редкий кадр из закулисья с одного из модных показов. Внешний вид Ирины Шейк дает понять, что работа выматывает ее, однако множество восхищенных комментариев доказывают, что выглядит модель превосходно. Еще бы, ведь девушка примерила оранжевый корсет, который выгодно подчеркнул стройную талию, а внушительное декольте приковывает внимание к снимку.

Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал почти 600 тысяч лайков и тысячи восхищенных комментариев. -0-