Ирина Шейк посетила неделю моды в Нью-Йорке в смелом образе и затмила всех моделей

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская супермодель Ирина Шейк пришла на модное мероприятие и впечатлила всех. Кадры публикует издание Daily Mail.

Супермодель решила появиться на публике в золотистом корсете и серых штанах. Образ Ирины Шейк получился невероятно привлекательным, из-за чего никто не смог от нее оторвать взгляд. Знаменитость дополнила свой наряд кольцами и небольшой подвеской.

Фото Daily Mail

Кадры пришлись по вкусу многочисленным пользователям сети, однако нашлись и те, кто раскритиковал наряд Ирины Шейк. Они посчитали выбор супермодели "ужасным" из-за того, что верх и низ наряда не подходят друг к другу. -0-